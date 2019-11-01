Міська рада не ліквідує парковку біля готелю «Львів»

Львівська міськрада не підтримала петицію, у якій мешканці просили прибрати незручну парковку автомобілів біля готелю «Львів». «За» під час сесії 31 жовтня проголосували лише 17 депутатів, передає Львівський портал.

Автор петиції Остап Кравчук зауважував, що територія біля готелю «Львів» є дуже завантажена через зупинку громадського транспорту та велику кількість пішоходів. А парковка готелю звужує пішохідну зону та додає ще більших незручностей. Тому він та ще пів тисячі людей просили міську раду ліквідувати її.

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Під час виступу у сесійній залі очільник міського управління транспорту Орест Олеськів схвально висловився щодо такої ідеї, додавши, що готель «Львів» і так має велику парковку у внутрішньому дворі з боку вул. Куліша.

«У 2013 році було розірвано угоду з готелем «Львів» щодо цієї парковки (з боку просп. Чорновола, – ред.). Але зараз це питання перебуває на розгляді у суді, тому рішення щодо ділянки ще немає», – додав Орест Олеськів.

Депутати жваво обговорювали ідею ліквідації парковки перед входом у готель «Львів», але оскільки судового рішення щодо землі досі немає, вони вирішили не підтримувати петицію.

Нагадаємо, нещодавно нещодавно львів’яни створили ще одну петицію щодо незручної парковки у центрі міста. У ній вони просили мерію ліквідувати паркінг біля «Гранд Готелю», що на просп. Свободи, проте депутати петицію також не підтримали.