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Мерію просять ліквідувати парковку біля готелю «Львів»

Наталя Дуляба

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Львівську міську раду просять прибрати парковку біля готелю «Львів» на проспекті В. Чорновола. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій, передає Львівський портал.

 

Автор петиції Остап Кравчук зауважує, що територія біля готелю «Львів» є дуже завантажена, адже тут завжди ходить чимало пішоходів, а також знаходиться зупинка громадського транспорту. І при цьому частину тротуару ще й займає парковка готелю, яка звужує пішохідну зону та додає більших незручностей.

«Забезпечуючи комфортне паркування для кількох авто, створюються незручності для тисяч львів’ян на гостей міста. А готель “Львів” має ще велику власну парковку у дворі з вулиці Куліша, переважно вона несильно завантажена. Пропоную ліквідувати парковку на проспекті В. Чорновола, 7 та відновити тротуар в цьому місці», – наголошує Остап Кравчук.

Для того, щоби Львівська міська рада розглянула цю петицію, потрібно 500 голосів. Збір підписів під петицією триватиме до кінця вересня.

Зазначимо, нещодавно львів’яни створили ще одну петицію щодо незручної парковки у центрі міста. У ній вони просили мерію ліквідувати паркінг біля «Гранд Готелю», що на просп. Свободи. Необхідну кількість голосів під петицією вдалося зібрати менш ніж за три тижні, її міська рада Львова має розглянути на одній із найближчих сесій.

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