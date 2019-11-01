Аеропорт «Львів» готується приймати двомільйонного пасажира

Бум авіаперевезень міжнародного аеропорту «Львів» не вщухає. Приріст пасажиропотоку у жовтні 2019 року склав 44,6%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі летовища.

За оперативними даними ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» у жовтні 2019 р. авіаперевезеннями скористалися 200,3 тис. пасажирів, що на 44,6% більше, ніж у жовтні 2018 р. (138,5 тис. пасажирів). Кількість здійснених рейсів – 1 682, що на 24,1% більше, ніж аналогічного періоду минулого року (1 355).

Загалом, у січні-жовтні 2019 р. пасажиропотік зріс на 39,3% в порівнянні з показником аналогічного періоду минулого року (1 343,2 тис. пасажирів) і досяг позначки в 1 871,6 тис. пасажирів. Кількість рейсів зросла на 24,9%, з 12 913 до 16 127.

За попередніми підрахунками, двомільйонного пасажира у львівському аеропорту зустрінуть у другій половині листопада.

Раніше Львівський портал повідомляв, що аеропорт «Львів» стане базою для авіакомпанії SkyUp.

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