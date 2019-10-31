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Водіям Львівщини нагадують не забути «перевзути» свої автівки

Соломія Головіна

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Сервісні центри МВС у Львівській області на своїй сторінці у Facebook нагадали про сезонну заміну гуми автівки з літньої на зимову.

 

«Ловіть кілька порад, коли краще «перевзувати» авто: у вашому місті розпочався опалювальний сезон; температура повітря тримається нижче 7 градусів три дні поспіль; синоптики передають заморозки», – мовиться у повідомленні.

Водіїв закликають слідкувати за погодою і прогнозами, щоб вчасно «перевзути» автомобіль та не наражати себе й оточуючих на небезпеку.

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