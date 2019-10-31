У Рава-Руській чоловік вкрав банківську карту й відразу витратив усі гроші

Правоохоронці встановили особу зловмисника, який вкрав з незачиненого будинку банківську карту з пін-кодом до неї і відразу витратив усі гроші власника. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Жовківське відділення поліції 28 жовтня звернувся 54-річний мешканець міста Рава-Руська. Чоловік повідомив, що 15 жовтня з його будинку невідома особа викрала банківську картку, з якої в подальшому було знято 16 тисяч гривень.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) та ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Під час проведення досудового розслідування правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 31-річний житель Рава-Руської, який, скориставшись тим, що господаря не було вдома, зайшов у незачинений будинок та викрав зі столу банківську картку разом з пін-кодом до неї.

Речовий доказ поліцейські у нього вилучили. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.