Синоптики розповіли, якою буде погода в листопаді

Середня місячна температура у листопаді цього року в України прогнозується на рівні від 0° до 8° тепла, що для деяких регіонів країни дещо вище середніх багаторічних значень. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Середня місячна температура передбачається 0-8°, в гірських районах 6-7° тепла, що у північно-західній половині країни близько до середніх багаторічних значень, на решті території – дещо вище середніх багаторічних значень», – вказали синоптики.

Як зазначається, місячна кількість опадів очікується 37-65 мм, в гірських районах 66-110 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Загалом же, згідно зі спостереженнями, для листопада характерна середня місячна температура повітря на рівні 0-7° тепла.

У першій декаді зазвичай відбувається перехід середньої добової температури через +5 у бік зниження, у другій та третій декадах (крім півдня країни) можливий перехід через 0 та утворення снігового покриву.