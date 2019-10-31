ОСТАННІ НОВИНИ

Синоптики розповіли, якою буде погода в листопаді

Ольга Денисяка

|

Середня місячна температура у листопаді цього року в України прогнозується на рівні від 0° до 8° тепла, що для деяких регіонів країни дещо вище середніх багаторічних значень. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

 

«Середня місячна температура передбачається 0-8°, в гірських районах 6-7° тепла, що у північно-західній половині країни близько до середніх багаторічних значень, на решті території – дещо вище середніх багаторічних значень», – вказали синоптики.

Як зазначається, місячна кількість опадів очікується 37-65 мм, в гірських районах 66-110 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Загалом же, згідно зі спостереженнями, для листопада характерна середня місячна температура повітря на рівні 0-7° тепла.

У першій декаді зазвичай відбувається перехід середньої добової температури через +5 у бік зниження, у другій та третій декадах (крім півдня країни) можливий перехід через 0 та утворення снігового покриву.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області
Анастасія ПИЖ
Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області

Заснована ще у перші роки української незалежності торговельна мережа «АТБ» сьогодні стала лідером вітчизняного ритейлу ...

Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби
Вероніка РОЙ
Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби

20 жовтня в Україні відзначали День боротьби із раком грудей. І не дарма, адже у такий спосіб щороку намагаються приверн...

Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати
Галина КОВАЛЬ
Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати

Мешканці Винників подають свою версію подій з приводу спорудження заводу гарячого цинкування неподалік: «Висипки та п...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...