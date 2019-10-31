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Рада повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

Ольга Денисяка

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Верховна Рада проголосувала за повернення в Кримінальний кодекс статті, яка передбачає покарання за незаконне збагачення. За відповідний законопроєкт проголосували 259 нардепів, передає УП.

 

Представляла законопроєкт до другого читання голова антикорупційного комітету Анастасія Красносільська.

«Всім звичайним людям зрозуміло, що ситуація, коли суддя, або прокурор, все життя маючи скромну зарплату, живе в будинку на 5 поверхів з тенісним кортом і двома басейнами і при цьому цей будинок зареєстрований на його маму пенсіонерку, яка за життя сплатила 10 тисяч податків, то всім зрозуміло, що така ситуація ненормальна і є індикатором незаконних корупційних активів такого судді, або прокурора», – сказала вона.

«Що пропонує цей законопроект до другого читання? Відповідальність за незаконне збагачення пропонується встановити у разі, якщо набуті чиновником активи більше ніж на 6,5 млн грн. перевищують його законні доходи», – розповіла Красносільська.

Водночас вона розповіла, що законопроєкт передбачає механізм цивільної конфіскації майна, «якщо сумнівні доходи чиновника коштують більше, ніж його законні доходи, починаючи з 1 млн грн.»

«Ці два механізми (відповідальність і конфіскація – ред.) будуть працювати разом і відповідно за найбільші крадіжки буде кримінальна відповідальність, менші – цивільна конфіскація… Механізм цивільної конфіскації передбачає рішення суду. Передбачає, що прокуратура має збирати докази, іти в суд, і тільки в тому випадку, якщо суд погоджується із поданими доказами, настає цивільна конфіскація», – сказала Красносільська.

«Цей інструмент – і цивільна конфіскація і кримінальна відповідальність – буде доступний тільки НАБУ, САП і ВАКС», – додала голова комітету.

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