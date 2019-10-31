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Поліція з'ясувала особу вбитого струмом юнака на даху вантажного потяга

Соломія Головіна

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Поліцейські встановили особу загиблого юнака внаслідок ураження струмом на даху зернового вагона на залізничній станції «Львів». Ним виявився 15-річний мешканець Кам’янка-Бузького району.  Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Загиблим виявився 15-річний мешканець Кам’янка-Бузького району, який навчався в одному з коледжів Львова.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

З’ясовуються обставини події.

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