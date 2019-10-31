У Львові на даху вагона вбило струмом хлопця

На залізничній станції «Львів» на даху зернового вагона вбило струмом невідому особу чоловічої статі. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА

«30 жовтня о 17:50 год. на станції «Львів» Львівської залізниці, в сортувальному парку на 5 колії, на даху зернового вагона було уражено електричним струмом невідому особу чоловічої статі», – мовиться у повідомленні.

Особа загиблого і обставини події встановлюються.

Як зазначив депутат Львівської міської ради, координатор «Варти 1» Ігор Зінкевич, струмом уразило хлопця, можливо, неповнолітнього.

«У хлопця був при собі мобільний телефон, який при ураженні струму був пошкоджений. Фото вдалося витягнути з карти пам’яті на якій збережені світлини загиблого», – зазначає «Варта 1».