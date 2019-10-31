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Оксана Линів разом з оркестром «INSO-Львів» виступили у Єгипті з оперою «Аїда»

Ольга Денисяка

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26 жовтня в місті Луксор (Єгипет) відбулася прем’єра міжнародної постановки опери Дж. Верді «Аїда» під орудою відомої української диригентки Оксани Линів. Участь у виставі взяли близько 160 музикантів та співаків з України: Академічний симфонічний оркестр «INSO-Львів» та Національна заслужена академічна капела України «Думка». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Постановка опери «Аїда» Дж. Верді відбулася у стародавньому храмі цариці Хатшепсут. Востаннє оперу виконували в цьому стародавньому храмі в 1990-х роках.

Основні партії виконали Сае-Куїнг Рім (Корея), Мікаель Спадаччині (Бельгія), Еліска Веіссова (Чехія) та Аріс Аргіріс (Греція). Режисер вистави – Міхаель Штурм.

«Аїда» – оперна візитівка Єгипту. 150 років тому єгипетський хедив Ісмаїл-паша замовив Джузеппе Верді написати оперу з нагоди відкриття Хедівського оперного театру. «Аїда» розповідає історію кохання між єгипетським полководцем Радамесом та нубійською принцесою Аїдою. Сюжет заснований на реальній історії, знайденій на папірусі та переписаній французьким єгиптологом Огюстом Марієттом.

Фото: ЛМР

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