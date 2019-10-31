Мистецтво будує мости. Львівська опера взяла участь у міжнародному форумі «Opera Europa»

Генеральний директор-художній керівник Львівської національної опери Василь Вовкун та його помічник Андрій Сітарський взяли участь у осінньому міжнародному форумі «Building Bridges» асоціації «Opera Europa», який стартував 24 жовтня у Страсбурзі (Франція). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

У рамках конференції зібралися директори більше півтори сотні європейських театрів. Перший день увінчався неймовірною прем’єрою опери Антоніна Дворжака «Русалка». Далі форум продовжив свою роботу в м. Карлсруе (Німеччина). Із нагоди святкування Всесвітнього дня опери, який відзначали 25 жовтня, відбувся показ унікальної за жанром кіно-опери Леоша Яначека «Пригоди лисички-хитрунки».

«Насамперед форум «Opera Europa» єднає, заставляє і думати, і по-іншому працювати. Основний меседж сьогодення – копродукція. Ми чи не єдині в Україні представили міжнародний проєкт, що відбудеться наступного року в копродукціі з п’ятьма театрами Польщі та Італії, а в 2021 році – з десятьма оперними театрами. Приємно, що нас впізнають, знають наші останні прем’єри і просяться до Львова німецькі музичні критики. Дирекції «Opera Europa» ми запропонували у наступному році Львів для проведення одного із важливих міжнародних заходів», – підсумував свою участь у заході Василь Вовкун.

Водночас керівник Львівської національної опери висловив вдячність директору асоціації «Opera Europa», який є одним з провідних фахівців сучасного світового музичного театру, Ніколасу Пейну за шанобливе ставлення і підтримку реформ у львівському театрі.

Нагадаємо, що «Opera Europa» є міжнародною організацією, членами якої є понад 170 оперних театрів і фестивалів зі 43-ох країн. Організація має на меті популяризацію опери як інтернаціонального виду мистецтва та пропонує оперним компаніям і фестивалям міжнародну платформу для співробітництва, обміну інформацією, встановлення зв’язків та контактів задля спільних проектів та постановок. Двічі на рік «Opera Europa» в різних країнах проводить конференції, які є важливим майданчиком для обміну досвідом та дискусій.

Львівська національна опера першою із театрів України, приєдналася до цієї асоціації у 2008 році. «Opera Europa» також виступила інформаційним партнером П’ятого міжнародного конкурсу оперних співаків імені Соломії Крушельницької, що відбудеться у Львівській опері вже 12-22 листопада.

Фото: Львівська опера