ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські депутати погодились рятувати Сихів від транспортного колапсу

Наталя Дуляба

|

Сесія Львівської міської ради підтримала петицію щодо зупинення транспортного колапсу на Сихові. «За» сьогодні, 31 жовтня, проголосували 45 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Автором петиції є Микола Брич. У ній він просив мерію вирішити проблему із заторами у Сихівському районі. На думку львів’янина, це можна зробити таким чином:

  • збудувати дорогу, яка з’єднає вул. Хоткевича з вул. Скрипника;
  • на просп. Червоної Калини виділити окремі смуги руху для громадського транспорту (паралельні центральній дорозі);
  • реконструювати частини дороги на просп. Червоної Калини та облаштувати смуги для повороту ліворуч на перехрестях просп. Червоної Калини з вул. Скрипника та вул. Хуторівка.

Депутати міської ради підтримали такі ідеї, відтак найближчим часом посадовці профільних департаментів мають напрацювати дорожню карту з реалізації цієї петиції.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області
Анастасія ПИЖ
Економічна безпека: звідки надходять гроші до бюджетів Львова й області

Заснована ще у перші роки української незалежності торговельна мережа «АТБ» сьогодні стала лідером вітчизняного ритейлу ...

Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби
Вероніка РОЙ
Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби

20 жовтня в Україні відзначали День боротьби із раком грудей. І не дарма, адже у такий спосіб щороку намагаються приверн...

Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати
Галина КОВАЛЬ
Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати

Мешканці Винників подають свою версію подій з приводу спорудження заводу гарячого цинкування неподалік: «Висипки та п...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...