Львівські депутати погодились рятувати Сихів від транспортного колапсу

Сесія Львівської міської ради підтримала петицію щодо зупинення транспортного колапсу на Сихові. «За» сьогодні, 31 жовтня, проголосували 45 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Автором петиції є Микола Брич. У ній він просив мерію вирішити проблему із заторами у Сихівському районі. На думку львів’янина, це можна зробити таким чином:

збудувати дорогу, яка з’єднає вул. Хоткевича з вул. Скрипника;

на просп. Червоної Калини виділити окремі смуги руху для громадського транспорту (паралельні центральній дорозі);

реконструювати частини дороги на просп. Червоної Калини та облаштувати смуги для повороту ліворуч на перехрестях просп. Червоної Калини з вул. Скрипника та вул. Хуторівка.

Депутати міської ради підтримали такі ідеї, відтак найближчим часом посадовці профільних департаментів мають напрацювати дорожню карту з реалізації цієї петиції.