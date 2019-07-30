Львів’яни збирають підписи, щоб зупинити транспортний колапс на Сихові

У Львові триває збір підписів під петицією «Стоп транспортному Сихівському колапсу». У петиції львів’яни вимагають вирішити багаторічну проблему із заторами у Сихівському районі. Про це повідомляє автор петиції Микола Брич на своїй сторінці у Фейсбук, передає Львівський портал.

За словами Микола Брича, вирішення проблеми можливе, якщо :

зробити дорогу, яка з’єднає вул. Хоткевича та вул. Скрипника;

громадський транспорт пустити по боковій дорозі, яка йде паралельно до центральної дороги просп. Червоної Калини;

на проспекті Червоної Калини облаштувати смуги для повороту ліворуч на перехрестях просп. Червоної Калини з вул. Скрипника та Хоткевича.

Варто додати, що петицію зареєстрували після того, як міський голова Львова Андрій Садовий та керівниця Сихівської районної адміністрації Галина Гладяк проігнорованого звернення від громадськості.

Зокрема, у колективному зверненні йшлося, що за останні два роки суттєво збільшилась кількість ДТП на відрізку дороги по проспекті Червоної Калини. Основна причина – збільшення кількості транспорту, що рухається цією дорогою. У зв’язку з цим, мешканці Сихова просили міського голову Львова передбачити в бюджеті кошти на будівництво дороги, відповідно до генплану міста, яка з’єднає вулиці Хоткевича та Скрипника.

Зауважимо, що збір підписів триватиме до 19 вересня. Наразі петиція зібрала вже 250 підписів, але для того, аби її розглянули депутати Львівської міської ради вона має набрати 500 підписів.