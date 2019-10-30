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Які дороги на Львівщині можуть стати платними

Соломія Головіна

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У Міністерстві інфраструктури працюють над проєктом концесійних доріг, мова йде про: М-06 Львів-Стрий; М-09 Львів-Тернопіль; М-10 Львів-Краківець; ІМ-05 Київ-Біла Церква. Про це повідомляє пресслужба відомства.

 

«Завдяки новому закону про концесію, наш фаворит – концесія інфраструктурних об’єктів. Ми вже оголосили концесійні конкурси у портах. До 6 грудня 2019 року можна подати заявку на концесію порту Херсон, до 16 грудня – порту Ольвія. Для тих, хто не встигне у грудні, ми готуємо пакет концесійних конкурсів у портах Маріуполь, Бердянськ, Одеса та паромного комплексу у порту Чорноморськ. За підтримки Світового банку ми працюємо над проєктами концесійних доріг M-06 Львів – Стрій, M-09 Львів – Терпопіль, lM-05 Київ- Біла Церква, M-10 Львів-Краківець. У співпраці з МФК ми допомагаємо місцевим громадам підготувати концесію аеропортів Херсон, Чернівці, Запоріжжя та карго терміналу в аеропорту Біла Церква. Також ми готуємо концесійні проекти залізничних вокзалів Харкова, Дніпра,  Хмельницького,  Миколаєва, Чопа», – заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Як повідомляв Львівський портал, у 2020 році планують почати будувати дорогу зі Львова до Краковця (Польща), проїзд якою буде платним. Це буде перший концесійний проект в Україні, загальна протяжність автобану становитиме більше 84 км. Спорудження такої дороги у чотири смуги триватиме упродовж чотирьох-п’яти років, 100% фінансування залучатиме приватний інвестор. Термін концесії – до 49 років. Термін експлуатації – 45 років.

«Укравтодор» оголошував концесійний конкурс на будівництво дороги Львів – Краковець ще у 2015 році, проте заявки обох компаній-інвесторів відхилили через те, що вони нібито не були спроможні забезпечити необхідне фінансування. На той момент вартість будівництва траси оцінювали у 360 мільйонів євро.

Також ми інформували про те, що «Укравтодор» планує ввести плату за проїзд дорогами для великовантажного транспорту.

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