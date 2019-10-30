Міністр культури пропонує в Україні ввести обмеження на володіння ЗМІ росіянами

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський наголошує, що в Україні необхідно ввести обмеження на володіння громадянами РФ українськими ЗМІ та участь у них російського капіталу. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми маємо ввести обмеження на володіння засобами масової інформації російськими громадянами або використання російського капіталу для фінансування чи участі у ЗМІ», – сказав він, виступаючи у середу на Форумі єдності у Маріуполі.

Бородянський також зазначив, що необхідно ввести обов’язкову реєстрацію або ліцензування, залежно від обмеженості ресурсу, для різних видів медіа.

Міністр переконаний, що Україна має захищати свій інформаційний простір.

«Ми вважаємо, що можемо та маємо формувати у міжнародному контексті нові правові моделі, які дають змогу ефективно відрізняти «фейк» від «не фейку», відповідати на виклики гібридної війни, боротися з таким явищем, як «глибинні фейки», – зазначив він.

Бородянський анонсував введення до юридичного поля «поняття та критеріїв маніпулювання громадською думкою».

«Ми також по-іншому захищатимемо представників медіа не тільки юридично, а й фінансово», – додав він.