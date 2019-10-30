Мери міст Львівщини пікетували під Кабміном через заблоковані кошти соцекономрозвитку

19 міських голів з Львівщини разом з виконавчим директором Львівського регіонального відділення Асоціації міст України Василем Абаімовим провели під Кабінетом Міністром акцію протесту. Зокрема міські голови вимагали зберегти для місцевих бюджетів акцизний податок з пального, розблокувати виділення 2,5 млрд грн субвенції на соціально-економічний розвиток та зберегти фінансове забезпечення децентралізаційної реформи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Офісу реформ у Львівському РВ АМУ.

За словами Василя Абаімова, до міських голів вийшов представник департаменту комунікацій Кабінету міністрів Михайло Шевченко, якому він вручив персонально в руки вимоги міських голів від Львівщини.

Тож тепер міські голови чекають реакції на свої вимоги від прем’єр-міністра.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Кабмін затримує містам виплату 7,6 мільярда гривень із фонду регіонального розвитку та 2,5 мільярда гривень субвенції на соціально-економічний розвиток.

Згодом голова Львівської облради Олександр Ганущин повідомив, що у такий спосіб уряд намагається забрати у місцевих бюджетів області 274 млн грн.

Відтак в кінці вересня Львівська обласна рада ухвалила звернення не затягувати з фінансуванням субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соцекономрозвитку.

Фото: Офі реформ у Львівському РВ АМУ