Львівщині заблокували близько 700 мільйонів фінансування на розвиток

Кабмін затримує містам виплату 7,6 мільярда гривень із фонду регіонального розвитку та 2,5 мільярда гривень субвенції на соціально-економічний розвиток.Про затримку з розподілом субвенції «Економічній правді» повідомили одразу кілька мерів.

Так, 10 липня уряд затвердив розподіл частини коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку. Розмір розподілу – 2,5 млрд грн.

«З цієї суми 1,4 млрд припадає на малі міста. Вони мають «підтягнути» на ці кошти свою освітню та комунальну інфраструктуру для того, щоб підготуватися до наступного етапу адміністративно-територіальної реформи. Вже місяць як кошти не надходять своїм законним реципієнтам», – каже керівник Асоціації міст України Олександр Слобожан.

За його словами, ситуацію ускладнює і близький старт нового навчального року адже багато з цих проектів передбачають ремонт та реконструкцію навчальних закладів.

«Наведу вам приклад однієї школи в Прилуках. Коштом перших траншів субвенції вони провели ремонт, а зараз не можуть закупити меблі», – говорить Слобожан.

Аналогічна ситуація з проектами, які мають фінансуватись коштом фонду регіонального розвитку.

За словами мера міста Гайворон (Кіровоградська область) Романа Волуйка, очікувалось, що кошти від субвенції надійдуть до кінця липня. У Гайвороні вони були заплановані на реконструкцію площі Героїв Майдану та облаштування парку поблизу із соціальною інфраструктурою.

«Ймовірно, ці затримки – результат політичних ігор. Як на мене, на фоні розмов про можливі дострокові вибори на місцевому рівні влада переживає, що мери можуть пропіаритися за рахунок цих коштів», – каже мер Гайворона.

Насправді ж, за його словами, цей ресурс необхідний для того, щоб території підтримали свій розвиток і розрахувались з підрядниками.

«Для того, щоб витратити ці кошти, потрібно розробити кошторис, провести тендери. Ми планували, що почнемо будівельні роботи у вересні, але якщо вони затримуються, то ми що – будемо змушені класти плитку в сніг?», – пояснює проблематику Волуйко.

«Коштів в рамках ДФРР у нас в цьому році ще зовсім не було. У мене є два об’єкти – дві школи. В одній має відбутися термосанація, в іншій – повна реконструкція. До 1 вересня планували запустити перший об’єкт, вклали свої кошти, передбачені на умовах співфінансування таких об’єктів з державою», – розповідає мер міста Тячів Закарпатської області Іван Ковач.

По другому об’єкту, за його словами, аналогічна ситуація – один з корпусів школи в аварійному стані, ми використали частину власних коштів. «Що робити далі – невідомо».

За даними державної казначейського служби, у першому півріччі цього року в рамках ДФФР було виділено лише 227 млн грн, із запланованих 6,7 млрд грн.

Мер міста Славута Хмельницької області Василь Сидор підтверджує слабку фінансову дисципліну влади в частині фінансування видатків розвитку.

«У нас ще з попередніх років існує також заборгованість держави по фінансуванню 30-кілометрової зони спостереження. За рахунок 513 тис. грн по останньму розподілу субвенції маємо профінансувати покрівлю інклюзивного ресурсного центру. Сподіваємось, що вони нам надійдуть найближчим часом, а не взимку», – каже мер Славути.

На своїй сторінці у Фейсбуці керівник Львівської обласної ради Олександр Ганущин опублікував копію листа за підписом керівника Офісу президента Андрія Богдана, у якому просить призупинити видатки по розподілу частини субвенції на соціально-економічний розвиток та ДФРР до формування нового складу уряду.

В розмові з ЕП Ганущин підтвердив: «На Львівську область припадає близько 7% невиділених коштів. Я отримав цей лист своїми каналами і уточнив у секретаріаті КМУ, чи відповідає він дійсності. Мені сказали, що відповідає. Я це пояснюю бажанням з боку нової команди притримати все фінансування, а потім прийти і поділити наново».

Згодом ЕП поінформувала, що Офіс президента заблокував фінансування місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток для недопущення неефективного використання бюджетних коштів в рамках проектів, що несуть корупційні ризики.

«Під час зміни влади спостерігалося чимало випадків, коли особи, причетні до державного управління за попередньої влади, докладали зусиль для створення проектів з неефективним використанням бюджетних коштів, де існують ризики освоєння ресурсів окремими особами чи інші корупційні ризики», – зазначає ОП.

Тимчасове призупинення фінансування рішень уряду зроблено з метою перевірки ефективності використання бюджетних грошей, запланованих на передбачені розпорядженнями інфраструктурні проекти, кажуть в ОП.

До цих проектів відносяться дитячі садочки, школи, лікарні, соціальні установи, клуби, дороги, мости та ін.

«З метою забезпечення добробуту українців проекти, на які виділено фінансування вказаними вище розпорядженнями, будуть переглянуті новим складом Кабінету міністрів. За умови виявлення порушень чи корупційних ризиків проекти будуть відкориговані, а підозрювані притягнуті до відповідальності. Заплановані інфраструктурні проекти будуть реалізовані у найшвидші терміни», – йдеться у відповіді Офісу Зеленського на запит ЕП.