До 15 років за ґратами «світить» чоловіку, який зарізав свого брата

Оголосили про підозру 31-річному червоноградцю, який у місті Соснівка, що на Львівщині, під час пиятики зарізав свого родича. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.
«Встановлено, що злочин вчинено цьогоріч, 16 жовтня, у приміщенні квартири у місті Соснівка на Сокальщині. Чоловік напідпитку вступив у словесний конфлікт із 46-річним знайомим, теж місцевим мешканцем. Під час сварки зловмисник скористався ножем, завдавши ним три удари потерпілому у живіт, від яких той помер», – йдеться в повідомленні.
17 жовтня Червоноградським міським судом Львівської області, за участі прокурорів місцевої прокуратури, до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
На даний час у вказаному кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі дії та судові експертизи.
Довідка: санкція інкримінованої статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
Ольга Денисяка