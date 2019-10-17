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У Соснівці під час пиятики 31-річний чоловік зарізав власного брата

Вероніка Рой

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Вчора, 16 жовтня, у місті Соснівка, що на Львівщині, під час розпивання алкогольних напоїв 31-річний чоловік наніс ножові поранення у живіт своєму родичу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

В Червоноградський відділ поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої медичної допомоги про те, що прибувши на виклик у місто Соснівка, вони виявили в будинку на вулиці Грушевського тіло чоловіка, без ознак життя з ножовими пораненнями.

Слідчо-оперативна група, прибувши на місце події, встановила, що близько 03.00 під час розпивання спиртних напоїв між 31-річним місцевим мешканцем та його двоюрідним братом виник конфлікт. Внаслідок нього господар помешкання заподіяв своєму 46-річному гостеві ножові поранення в живіт, від яких той помер.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від семи до п’ятнадцяти років.

Чоловік затриманий в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання судом йому міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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