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Наступного тижня в Україну знову прийде потепління

Вероніка Рой

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Завтра, 29 жовтня, в Україні очікується прохолодна погода, натомість наступного тижня прогнозують потепління. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

 

«У середу похолодання посилиться. Найближчої ночі очікується від 3 морозу до 3 тепла, вдень +3+8 градусів. На Півдні вночі +3+7 градусів, вдень +8+12 градусів. Опади малоймовірні, вночі та вранці – тумани, а вдень навіть будуть сонячні прояснення. На Лівобережжі України північно-західний вітер може досягати сильних поривів» — написала Наталі Діденко.

За її словами, холодна погода триватиме до кінця тижня, а з початку наступного в Україну знову прийде потепління.

Згідно із прогнозом погоди на Sinoptik.ua, наступного тижня у Львові дійсно трішки потепліє. Зокрема очікується від 15 до 18 градусів тепла.

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