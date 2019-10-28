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Розмір субсидій цього року не зменшуватимуть, – прем'єр

Ольга Денисяка

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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук запевнив, що уряд не планує зменшення розміру субсидій цього року. Про це він заявив у своєму відеоблозі, передає Hromadske.

 

«Субсидії зменшені цього року точно не будуть. І цей опалювальний сезон, всі ті, хто їх оформили, пройдуть на тих умовах, на яких вони вже оформили», – зазначив Олексій Гончарук.

Він додав, що принцип оформлення субсидій, який існує на сьогодні, не зміниться і в наступному році.

Прем’єр заявив, що уряд має намір досягти показника, при якому родина витрачатиме на комунальні послуги не більше 15% сукупного доходу.

Зазначимо, що у проєкті закону про держбюджет на 2020 рік, який уряд вніс на розгляд Ради, передбачене зменшення видатків на субсидії на 8 мільярдів гривень або 14,5%.

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