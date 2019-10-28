Дорогу до Голосківського кладовища можуть відкрити на початку 2020 року

У Львові капітальний ремонт вулиці Миколайчука до в’їзду на Голосківське кладовище мають завершити до середини 2020 року. А на початку наступного року дорога вже може бути проїзною. Про це сьогодні, 28 жовтня, заявив міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«В цілому, я задоволений темпами виконання робіт. Заново сюди ми поклали колектор, багато роботи по мережах. Але сьогодні вже все нормально, проблем я не бачу, компанія чітко працює, бачимо фінал. В ідеалі на середину наступного року маємо все завершити. Але ця дорога на початку наступного року вже може бути проїзною. Для людей вона потрібна. Мешканці цю дорогу чекали років 30», – заявив Андрій Садовий.

Загалом довжина дороги – 1,6 км. Станом на 25 жовтня прокладено 440 м асфальту, 420 мп бордюрів, облаштовано інженерні мережі дощової каналізації діаметром 1200 мм довжиною 480 мп. Продовжують роботи з влаштування інженерних мереж та облаштування тротуарів на заасфальтованій ділянці дороги.

Роботи з капітального ремонту вулиці стартували наприкінці липня. Цьогоріч на них передбачено 10 млн грн: 7 млн грн — з бюджету розвитку, і 3 млн грн — кошти Громадського бюджету, позаяк ремонт цієї вулиці є одним із великих проектів-переможців конкурсу. У межах ремонтних робіт, на вул. Миколайчука передбачені реконструкція всіх інженерних мереж, облаштування нового дорожнього покриття та прокладання тролейбусної лінії до кладовища.

Проєкт реконструкції вулиці І. Миколайчука — від вул. Пилипа Орлика до в’їзду на Голосківський цвинтар — розроблено в 2017 році. Робочий проект пройшов комплексну державну експертизу та затверджений у встановленому порядку.

Кошторисна вартість об’єкта — 93 млн 240 тис грн, зокрема, будівельних робіт — 75 млн 738 тис грн. Станом на сьогодні, генеральному підряднику оплачено аванс у сумі 2,9 млн грн., а також акт за виконані роботи на суму 3,7 млн грн.

Роботи виконує ПрАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління № 1». Завершення робіт заплановане в грудні 2020 року. Однак, якщо будуть сприятливі погодні умови і підрядник працюватимемо взимку, ремонт вул. Миколайчука зможуть закінчити швидше.

Об’їзд здійснюється за тимчасовою схемою організації дорожнього руху.