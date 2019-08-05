Ремонт вулиці Миколайчука: до Голосківське кладовища прокладуть тролейбусну лінію

У Львові стартували роботи з ремонту вул. Миколайчука: від вул. Пилипа Орлика до в’їзду на Голосківський цвинтар. В рамках ремонтних робіт передбачене прокладання тролейбусної лінії до кладовища. Про це Львівському порталу повідомили у пресслжубі Львівської міської ради.

Кошторисна вартість об’єкта — 93 млн 240 тис. грн, в тому числі будівельних робіт — 75 млн 738 тис. грн. Обсяг передбачених видатків на 2019 рік — 10 млн грн за рахунок бюджету розвитку міського бюджету, в тому числі 3 млн грн коштів Громадського бюджету.

«Більше 20 млн грн від загальної вартості проекту передбачено на встановлення контактної мережі, тягових підстанцій для забезпечення курсування тролейбуса. Однак, оскільки ми плануємо придбати тролейбуси з автономним ходом, то можливо частину дороги, від теперішньої кінцевої зупинки і до кладовища, тролейбус курсуватиме на автономному ході. А за ці кошти облаштуємо парковку для машин, які приїжджатимуть на кладовище. Зокрема, сьогодні я запропонував біля кладовища облаштувати зупинку для машин, якої немає в проекті», — розповів заступник міського голови Львова з питань безпеки міста, в.о. заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.