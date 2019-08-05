У Львові стартував ремонт вулиці Миколайчука до в’їзду на Голосківське кладовище

У Львові розпочалися роботи з ремонту вул. Миколайчука: від вул. Пилипа Орлика до в’їзду на Голосківський цвинтар. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, проект реконструкції вулиці І. Миколайчука, від вул. Пилипа Орлика до в’їзду на Голосківський цвинтар, розроблено у 2017 році. Робочий проект пройшов комплексну державну експертизу та затверджений у встановленому порядку.

Кошторисна вартість об’єкта — 93 млн 240 тис. грн., в тому числі будівельних робіт — 75 млн 738 тис. грн.

Обсяг передбачених видатків на 2019 рік — 10 млн. грн за рахунок бюджету розвитку міського бюджету, в тому числі 3 млн. грн коштів Громадського бюджету. Відзначимо, що ремонт цієї вулиці є одним з великих проектів-переможців Громадського бюджету. В рамках ремонтних робіт на вул. Миколайчука передбачена реконструкція усіх інженерних мереж, облаштування нового дорожнього покриття та прокладання тролейбусної лінії.

Роботи виконує підрядна організація — ПрАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління № 1». Так підрядник 27 липня приступив до облаштування будівельного майданчика, виконання підготовчих робіт для влаштування корита під дорожнє полотно та будівництва інженерних мереж. На час ремонтних робіт перекрито рух транспорту на вул. Миколайчука, на ділянці від вул. Миколайчука, 15а до вул. Миколайчука, 30.

Фото: ЛМР