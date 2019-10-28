Анна Романова: «Лише курортний статус оберігає території від забудови, руйнувань і забруднень»

Народний депутат 8-го скликання, експерт з територіального брендингу та підвищення конкурентоспроможності територій Анна Романова про сучасний лікувальний туризм та можливість спорудження полігону твердих побутових відходів під курортним містечком Великий Любінь:

«Сучасний турист стає вибагливішим. Його цікавить не лише гарний краєвид, а чисте повітря, незабруднена вода та здорова їжа. І якщо плануємо розвивати оздоровчо-лікувальний туризм, то необхідно дбати про екологію навколишнього середовища.

Нещодавно я познайомилася із колишнім міністром охорони здоров’я Туреччини, який обіймав цю посаду у 90-х роках. Із досвіду оздоровчого туризму він зазначив «якщо ви плануєте розвивати оздоровчий туризм, не застосовуйте хімікати в сільському господарстві в цьому регіоні! Це несумісні речі. Органіка має бути у всьому.

Турки ще тоді розробили зонування територій, де відмежували туризм та рекреацію від виробництва та сільського господарства з хімікатами. Це не завадило їм досягнути успіху як у виробництві та сільському господарстві, так і в туризмі.

І жодних сміттєзвалищ чи захоронення відходів поруч бути не може. Адже люди лікуються не лише медикаментозно, а цілющими водами, чистим повітрям та екологічними продуктами з території на яку вони приїжджають.

Як можна розвивати лікувальний курорт, якщо поруч буде діяти звалище відходів, яке нестиме згубний вплив на все – повітря, ґрунти, підземні води, річки та джерела…

Важливо розуміти, що доля курортів місцевого значення передовсім в руках місцевої влади, у цьому випадку, в руках Львівської обласної ради. Якщо ж курорт хоче отримати статус державного, то це вже прерогатива ВРУ. Якщо 18 місцевих курортів Львівщини втратили статус у 2017 році, а їх досі не відновили, то це відповідальність місцевої влади, і не потрібно перекладати її на когось.

Великий Любінь славиться своїми лікувальними водами та грязями то місцева громада має порушити це питання перед місцевою владою, щоб вони підготували пакет документів для погодження курортного статусу. Якщо його не буде офіційно присвоєно, то на цьому місці можна будувати все що завгодно. Лише курортний статус на законодавчому рівні оберігає такі території від забудови, руйнувань і забруднень».

Історію про те, як під курортним Великим Любінем, який славиться цілющими водами та грязями, хочуть спорудити сміттєзвалище на 41 гектар читайте тут: «Курорт на смітті».

Як усі курортні міста Львівщини позбавили статусу «курортних» і чим це загрожує читайте ТУТ.