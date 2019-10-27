За ніч львівські патрульні «вполювали» 16 водіїв у стані сп'яніння

Цієї ночі львівські патрульні виявили 16 водіїв, які перебували за кермом в стані сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

При цьому зазначається, що двоє з нетверезих водіїв скоїли ДТП.

«Вчора ми вам звітували, що в ніч з п’ятниці на суботу львівські патрульні зупинили 10 водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп’яніння. Цієї ночі патрульні виявили вже 16 таких водіїв. Двоє з них стали винуватцями дорожньо-транспортних пригод», – поінформували у патрульній поліції.