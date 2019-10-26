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Львівські патрульні за ніч впіймали десятьох нетверезих водіїв

Соломія Головіна

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За ніч патрульні виявили десятьох водіїв, які керували в стані сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

 

Як зазначається, 0.65 проміле, 1.1 проміле, 1.47 проміле, 1.73 проміле, 2.25 проміле – такі результати перевірки водіїв на стан алкогольного сп’яніння на приладі Drager лише за цю ніч. Ще п’ятеро водіїв відмовилися від проходження перевірки.

«Водіння та алкоголь – це несумісні речі. Водій, сідаючи за кермо в стані сп’яніння, стає потенційним злочинцем, який піддає небезпеці, як своє життя, так і життя інших учасників дорожнього руху», – наголошують у патрульній поліції.

 

Найбільший результат сп’яніння за нічну зміну перевищував допустиму норму вмісту алкоголю в крові в 11 разів.

На всіх правопорушників інспектори склали відповідні адміністративні матеріали. Тепер остаточне рішення щодо водіїв прийматиме суд.

Як повідомляв Львівський портал, голова Львівської ОДА Маркіян Мальський хоче відновити у Львові діяльність кабінетів освідування для огляду водіїв на стан сп’яніння.

Додамо, що ще 6 вересня на сайті Львівської облради зареєстрували петицію під назвою «Створити/Відновити роботу кабінету огляду водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння».

«За даними патрульної поліції у Львові у 2018 році зафіксовано – 2815 випадків нетверезого водіння. Якщо водій, якого зупинили працівники патрульної поліції з ознаками сп’яніння, відмовляється від огляду на стан алкогольного сп’яніння, працівники поліції відвозять такого водія до медичного закладу. У лікарні у порядку загальної черги у травмпункті очікують на прийом лікаря. Огляди на стан наркотичного сп’яніння не здійснюються у цих лікарнях взагалі та реактивів для проведення лабораторних досліджень на визначення наркотичних засобів – відповідно немає. Це означає, що кожного дня, коли в місті Львові та області, поліція виявляє водія з ознаками наркотичного сп’яніння – оглянути у медичному закладі його не вбачається за можливе, оскільки згідно п. 7 р. III Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції затвердженої Наказом МОЗ та МВС № 1452/735 від 09.11.2015 проведення лабораторних досліджень на визначення наркотичного засобу або психотропної речовини обов’язкове», – наголошують ініціатори петиції.

 

Фото: патрульна поліція області

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