На Львівщині сталося понад 300 ДТП за участі дітей. Патрульні закликають батьків дбати про безпеку школярів під час осінніх канікул

За січень-вересень цього року на території Львівської області зареєстровано 304 дорожньо-транспортні пригоди за участю дітей, з них 270 ДТП з постраждалими, в яких загинуло 19 та травмовано 322 дитини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Вже наступного тижня у школах розпочнуться канікули. Патрульна поліція Львівської області нагадує правила поведінки для водіїв та батьків школярів, що допоможуть зберегти здоров’я та життя дітей.

Шановні батьки:

Постійно контролюйте дозвілля та місце перебування своїх дітей.

Не залишайте їх без нагляду і стежте, щоб діти не гралися поблизу проїзної частини.

Навчайте дітей спостерігати за дорогою та транспортом, аналізувати різні дорожні ситуації.

Закріпіть на одязі своїх дітей світловідбивальні елементи — це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості.

Не дозволяйте дитині до 14 років виїжджати на дорогу загального користування на велосипеді, самокаті, гіробордах.

Зберігайте ключі від особистого транспорту в недоступному для дітей місті.

Шановні водії: