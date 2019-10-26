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На Львівщині сталося понад 300 ДТП за участі дітей. Патрульні закликають батьків дбати про безпеку школярів під час осінніх канікул

Соломія Головіна

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За січень-вересень цього року на території Львівської області зареєстровано 304 дорожньо-транспортні пригоди за участю дітей, з них 270 ДТП з постраждалими, в яких загинуло 19 та травмовано 322 дитини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Вже наступного тижня у школах розпочнуться канікули. Патрульна поліція Львівської області нагадує правила поведінки для водіїв та батьків школярів, що допоможуть зберегти здоров’я та життя дітей.

Шановні батьки:

  • Постійно контролюйте дозвілля та місце перебування своїх дітей.
  • Не залишайте їх без нагляду і стежте, щоб діти не гралися поблизу проїзної частини.
  • Навчайте дітей спостерігати за дорогою та транспортом, аналізувати різні дорожні ситуації.
  • Закріпіть на одязі своїх дітей світловідбивальні елементи — це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості.
  • Не дозволяйте дитині до 14 років виїжджати на дорогу загального користування на велосипеді, самокаті, гіробордах.
  • Зберігайте ключі від особистого транспорту в недоступному для дітей місті.

Шановні водії:

  • Помітивши поблизу проїзної частини дитину, знизьте швидкість та будьте максимально уважні й обережні.
  • Також будьте уважні під час руху дворовими територіями та проїзду перехресть і пішохідних переходів.
  • Пам’ ятайте: діти дуже рухливі та імпульсивні, багато з них не вміють передбачати небезпеку та правильно оцінювати дорожню ситуацію.

 

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