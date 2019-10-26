На Львівщині сталося понад 300 ДТП за участі дітей. Патрульні закликають батьків дбати про безпеку школярів під час осінніх канікул

За січень-вересень цього року на території Львівської області зареєстровано 304 дорожньо-транспортні пригоди за участю дітей, з них 270 ДТП з постраждалими, в яких загинуло 19 та травмовано 322 дитини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.
Вже наступного тижня у школах розпочнуться канікули. Патрульна поліція Львівської області нагадує правила поведінки для водіїв та батьків школярів, що допоможуть зберегти здоров’я та життя дітей.
Шановні батьки:
- Постійно контролюйте дозвілля та місце перебування своїх дітей.
- Не залишайте їх без нагляду і стежте, щоб діти не гралися поблизу проїзної частини.
- Навчайте дітей спостерігати за дорогою та транспортом, аналізувати різні дорожні ситуації.
- Закріпіть на одязі своїх дітей світловідбивальні елементи — це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості.
- Не дозволяйте дитині до 14 років виїжджати на дорогу загального користування на велосипеді, самокаті, гіробордах.
- Зберігайте ключі від особистого транспорту в недоступному для дітей місті.
Шановні водії:
- Помітивши поблизу проїзної частини дитину, знизьте швидкість та будьте максимально уважні й обережні.
- Також будьте уважні під час руху дворовими територіями та проїзду перехресть і пішохідних переходів.
- Пам’ ятайте: діти дуже рухливі та імпульсивні, багато з них не вміють передбачати небезпеку та правильно оцінювати дорожню ситуацію.
Соломія Головіна