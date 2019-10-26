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Львів'ян кличуть у неділю прогулятися стежками осіннього Ботанічного саду

Соломія Головіна

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Завтра, 27 жовтня, у Ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана Франка відбудеться День відкритих дверей. Про це організатори повідомляють у соцмережах.

 

«Жовтень, ти неймовірний! Дякуємо за усі наші прогулянки у парках, лісах і горах. Дякуємо, що на свої останні вихідні ти теж даруєш нам тепло! Так, друзі, цієї неділі прогноз погоди впевнено обіцяє продовження бабиного літа. Палітра кольорів зараз найбагатша, тож запрошуємо вас неспішно прогулятися стежками осіннього саду», – наголошують у повідомленні.

Отож львів’ян кличуть брати з собою рідних і прийти у неділю в Ботанічний сад (вул. Черемшини, 44) насолоджуватися сонцем і барвами осені.

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