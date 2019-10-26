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Кулеба розповів про переваги для України від впровадження подвійного громадянства

Соломія Головіна

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Надання українцям права подвійного громадянства дозволить Україні більш ефективно використовувати потенціал співвітчизників з діаспори, які прагнуть допомогти батьківщині своїх предків. Про це заявив у коментарі DT.UA віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба (підкреслюючи, що висловлює особисту думку, а не всього уряду), аргументуючи необхідність надання українцям права подвійного громадянства наступними причинами.

 

«І якщо в майбутньому в українському уряді з’являться нові представники діаспори з громадянством Канади або США, але готові працювати на нашу країну, українська держава повинна мати вже готову модель співпраці з ними, а не вигадувати всілякі схеми», – вважає віце-прем’єр.

По-друге, лібералізація політики у сфері громадянства дасть можливість утримати в українському просторі мільйони українців, які виїхали за межі України і отримали громадянство іншої країни, але все ж охочих зберегти зв’язок зі своєю батьківщиною. «Ми не повинні відлякувати цих людей. Ми і так втратили багатьох», – зазначає віце-прем’єр.

Крім того, на думку Дмитра Кулеби, толерантне ставлення держави до другого громадянства дозволить вирішити питання наявності у десятків тисяч українців угорських і румунських паспортів, які більшість отримували тільки заради того, щоб спокійно переміщатися в Євросоюзі. За великим рахунком, це повинно зняти одну з гострих проблем у стосунках України з сусідніми країнами.

У той же час, урядовець категорично відкидає можливість визнання Україною російського громадянства як другого: «Право подвійного громадянства не повинно ні за яких обставин застосовуватися до країни-агресора».

За вісім місяців 2019 року громадянство України за указом президента отримали майже 850 іноземців. Зеленський доручив Міністерству закордонних справ України розробити механізм надання громадянства України представникам української діаспори за кордоном. В даний час Конституція забороняє українцям мати громадянство іншої країни.

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