Чоловіки у військовій формі, з якими була перепалка у Зеленського, перебувають у Золотому зі зброєю нелегально, – штаб ООС

Пресцентр ООС поінформував, що чоловіки у військовій формі, які представилися добровольцями і спілкувалися у Золотому з президентом Володимиром Зеленським, перебувають там зі зброєю нелегально.

«У поширеному сьогодні в соціальних мережах відео Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у населеному пункті Золоте Луганської області, поспілкувався з людьми у військовій формі. Ці люди перебували у приватному будинку і представилися добровольцями», – мовиться у повідомленні.

При цьому у пресцентрі ООС додали, що вони не є представниками будь-яких силових відомств чи Збройних Сил України, уповноважених перебувати та діяти у районі проведення операції Об‘єднаних Сил. При цьому наголосили, що чоловіки, які спілкувалися з президентом, перебувають у Золотому зі зброєю нелегально і цьому нададуть належну правову оцінку.

«Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», більше знаним як Закон про операцію Об‘єднаних Сил, чітко визначаються категорії, які можуть перебувати в районі ООС зі зброєю. Люди, які спілкувалися з президентом, не належать до жодної з таких категорій, а відтак перебувають у Золотому зі зброєю нелегально, порушуючи вказаний Закон про ООС, чому надається належна правова оцінка», – зазначають у інформації.

Як повідомляв Львівський портал, Володимир Зеленський другий день перебуває у населеному пункті Золоте Луганської області, де спілкується з місцевими жителями і військовими з питання розведення військ. Під час цього у нього виникла перепалка, відео якої поширили у соцмережах.