«Я ж не лох якийсь». Перепалка Зеленського під час візиту у Золоте

Президент Володимир Зеленський другий день перебуває у населеному пункті Золоте Луганської області, де спілкується з місцевими жителями і військовими з питання розведення військ. Про це повідомляє DT.UA з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

Тим часом добровольці і ветерани, які виступають проти відводу українських військ із Золотого, опублікували в Facebook відео перепалки глави держави з військовими. Чоловік у військовій формі запитав Зеленського про те, чи зустрінеться він з ветеранами щодо акцій «Ні капітуляції», які вимагали проведення такої зустрічі.

«Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати», – сказав президент.

На репліку про те, що «люди передали президенту інформацію про акції протесту» і про бажання зустрітися з ним, Зеленський, своєю чергою, запитав, хто йому це передавав.

«В Україні вчора пройшов дощ, ось що мені передали», – заявив президент.

За словами співрозмовника Зеленського, ветерани передали листа з вимогою зустрічі главі Миколаївської області Олександру Стаднику.

«Він мені передав, я прочитаю. Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав – зброю прибери. А ти мене не переводь на акції. Я хотів побачити в очах розуміння. А побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і переводить мене на іншу тему», – сказав Зеленський.

Раніше голова МЗС Вадим Пристайко заявив, що погоджене 1 жовтня у Мінську розведення сил у Золотому та Петрівському не почнеться без додержання режиму «тиші». Щоб процес розпочався, необхідно, аби режим припинення вогню зберігався упродовж семи днів, однак бойовики щоденно обстрілюють ділянки розведення.

Фото: Facebook/Sashulya Lisova