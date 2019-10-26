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Будемо спати на годину довше: у ніч на неділю українці переходять на зимовий час

Соломія Головіна

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У неділю, 27 жовтня, о четвертій годині ранку Україна перейде на зимовий час – годинник потрібно буде перевести на одну годину назад. Про це повідомляє «Громадське».

 

Такий порядок переведення годинників визначений урядовою постановою «Про порядок обчислення часу на території України» від 13 травня 1996 року.

Варто зауважити, що у березні 2019 року Європейський парламент проголосував за скасування практики переведення годинників з 2021 року. Це голосування не було останнім у питанні скасування переведення годинників, але підґрунтям для обговорення з країнами ЄС у межах підготовки остаточного закону. На сьогодні законодавство ЄС зобов’язує країни-учасниці переводити час в останню неділю березня й останню неділю жовтня.

Передбачається, що після скасування переведення годинників країни ЄС матимуть право самостійно вирішити, в якому часовому поясі бути.

У доповіді на користь відмови від переведення годинників зазначати, що наукові дослідження пов’язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також у документі були аргументи щодо того, що переведення годинника не сприяє енергозбереженню.

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