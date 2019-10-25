ОСТАННІ НОВИНИ

Якою буде погода у Львові завтра?

Вероніка Рой

|

Завтра, 26 жовтня, у Львові та на території області очікується сонячна погода та прогнозують до 21 градусу тепла. Про це інформує Львівський регіональний гідрометцентр.

 

«Завтра очікується хмарна погода о з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер змінних напрямків, слабкий. Температура вночі 4 – 9° тепла, в горах місцями 0 – 2° морозу; вдень 16 – 21° тепла», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Львівський портал інформував, коли мешканцям Львівщини слід очікувати похолодання.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби
Вероніка РОЙ
Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби

20 жовтня в Україні відзначали День боротьби із раком грудей. І не дарма, адже у такий спосіб щороку намагаються приверн...

Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати
Галина КОВАЛЬ
Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати

Мешканці Винників подають свою версію подій з приводу спорудження заводу гарячого цинкування неподалік: «Висипки та п...

Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій

За 22 кілометри на південний захід від Львова, у курортному містечку Великий Любінь діє один із найстаріших в Європі бал...

Таємний LIFT: хто може очолити РДА на Львівщині?
Наталя ДУЛЯБА
Таємний LIFT: хто може очолити РДА на Львівщині?

Ще в середині серпня влада гучно заявила про новий кадровий підхід на Львівщині. В центрі нововведень опинились голови р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...