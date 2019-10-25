Якою буде погода у Львові завтра?

Завтра, 26 жовтня, у Львові та на території області очікується сонячна погода та прогнозують до 21 градусу тепла. Про це інформує Львівський регіональний гідрометцентр.

«Завтра очікується хмарна погода о з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер змінних напрямків, слабкий. Температура вночі 4 – 9° тепла, в горах місцями 0 – 2° морозу; вдень 16 – 21° тепла», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Львівський портал інформував, коли мешканцям Львівщини слід очікувати похолодання.