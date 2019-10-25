В Львівській ОДА створили електронну скриньку, куди мешканці можуть надсилати повідомлення про корупцію

В Львівській облдержадміністрації створили електронну скриньку, куди мешканці Львівщини зможуть надсилати повідомлення про корупцію. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Львівської ОДА Маркіян Мальській.

За його словами, створили таку електронну скриньку з метою виявлення корупції та хабарництва системного характеру.

«Нагадую, що більше «на верх», «за посаду», «відкати» тощо носити не потрібно!!! Усі заяви про факти вчинення корупційних дій будь-якого характеру прошу направляти на скриньку: corruption@loda.gov.ua», – написав Мальський.