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В Львівській ОДА створили електронну скриньку, куди мешканці можуть надсилати повідомлення про корупцію

Вероніка Рой

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В Львівській облдержадміністрації створили електронну скриньку, куди мешканці Львівщини зможуть надсилати повідомлення про корупцію. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Львівської ОДА Маркіян Мальській.

 

За його словами, створили таку електронну скриньку з метою виявлення корупції та хабарництва системного характеру.

«Нагадую, що більше «на верх», «за посаду», «відкати» тощо носити не потрібно!!! Усі заяви про факти вчинення корупційних дій будь-якого характеру прошу направляти на скриньку: corruption@loda.gov.ua», – написав Мальський.

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