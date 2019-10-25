Українці посіли перше місце за дозволами проживання в ЄС

Країни Європейського Союзу у 2018 році видали громадянам інших країн 3,225 млн перших дозволів на проживання, з них – 527 тис. отримали громадяни України. Таким чином Україна посіла перше місце за дозволами проживання в країнах ЄС. Про це з посиланням на Євростат повідомляє Укрінформ.

Як йдеться у документі статистичного відомства ЄС, у 2018 році громадяни України (527 тис. осіб, з яких майже 78% отримали дозвіл на проживання у Польщі) продовжили отримувати найбільшу кількість дозволів у ЄС, випереджаючи громадян Китаю (206 тисяч осіб, з яких майже половина отримала проживання у Великій Британії), Індії (197 тис., з них 38% – у Великій Британії), Сирії (174 тис., з них 71% – у Німеччині), Білорусі (138 тис., з них 92% – у Польщі), Марокко (127 тис., з них 45% – в Іспанії), США (120 тис., з яких 36% – у Великій Британії), Бразилії (88 тис., з них 32% – у Португалії), Туреччини (80 тис., з них 29% – у Німеччині) та Росії (75 000, з них 18% – у Німеччині).

Близько половини (54%) усіх перших дозволів на проживання у країнах ЄС у 2018 році було видано громадянам цих десяти країн.

Як зазначається, українці отримали дозвіл на проживання у країнах ЄС переважно з міркувань працевлаштування (65% усіх перших дозволів на проживання, виданих українцям у 2018 році), китайці – через освіту (67%), а марокканці (61% ) скористалися дозволами на проживання за сімейними обставинами.

Дані Євростату за 2018 рік про видані дозволи на проживання у країнах ЄС на 0,4% більше за показники 2017 року.

Зазначимо, за останні п’ять років кількість трудових мігрантів з України в Польщі зросла в п’ять разів – з 300 тисяч до близько 1,5 млн.