ОСТАННІ НОВИНИ

Українці посіли перше місце за дозволами проживання в ЄС

Вероніка Рой

|

Країни Європейського Союзу у 2018 році видали громадянам інших країн 3,225 млн перших дозволів на проживання, з них – 527 тис. отримали громадяни України. Таким чином Україна посіла перше місце за дозволами проживання в країнах ЄС. Про це з посиланням на Євростат повідомляє Укрінформ.

 

Як йдеться у документі статистичного відомства ЄС, у 2018 році громадяни України (527 тис. осіб, з яких майже 78% отримали дозвіл на проживання у Польщі) продовжили отримувати найбільшу кількість дозволів у ЄС, випереджаючи громадян Китаю (206 тисяч осіб, з яких майже половина отримала проживання у Великій Британії), Індії (197 тис., з них 38% – у Великій Британії), Сирії (174 тис., з них 71% – у Німеччині), Білорусі (138 тис., з них 92% – у Польщі), Марокко (127 тис., з них 45% – в Іспанії), США (120 тис., з яких 36% – у Великій Британії), Бразилії (88 тис., з них 32% – у Португалії), Туреччини (80 тис., з них 29% – у Німеччині) та Росії (75 000, з них 18% – у Німеччині).

Близько половини (54%) усіх перших дозволів на проживання у країнах ЄС у 2018 році було видано громадянам цих десяти країн.

Як зазначається, українці отримали дозвіл на проживання у країнах ЄС переважно з міркувань працевлаштування (65% усіх перших дозволів на проживання, виданих українцям у 2018 році), китайці – через освіту (67%), а марокканці (61% ) скористалися дозволами на проживання за сімейними обставинами.

Дані Євростату за 2018 рік про видані дозволи на проживання у країнах ЄС на 0,4% більше за показники 2017 року.

Зазначимо, за останні п’ять років кількість трудових мігрантів з України в Польщі зросла в п’ять разів – з 300 тисяч до близько 1,5 млн.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби
Вероніка РОЙ
Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби

20 жовтня в Україні відзначали День боротьби із раком грудей. І не дарма, адже у такий спосіб щороку намагаються приверн...

Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати
Галина КОВАЛЬ
Поки Винники борються за здоров’я своїх дітей, Стрий продовжує мовчати

Мешканці Винників подають свою версію подій з приводу спорудження заводу гарячого цинкування неподалік: «Висипки та п...

Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Курорт на смітті. На Львівщині може зникнути відомий бальнеологічний санаторій

За 22 кілометри на південний захід від Львова, у курортному містечку Великий Любінь діє один із найстаріших в Європі бал...

Таємний LIFT: хто може очолити РДА на Львівщині?
Наталя ДУЛЯБА
Таємний LIFT: хто може очолити РДА на Львівщині?

Ще в середині серпня влада гучно заявила про новий кадровий підхід на Львівщині. В центрі нововведень опинились голови р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...