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«Львівелектротранс» став суттєво заробляти на «зайцях»

Наталя Дуляба

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Лише протягом вересня львів’яни, які намагались проїхати в електротранспорті «зайцем», сплатили штрафів на 320 тисяч гривень. Цей показник у порівнянні з 2017 роком зріс у 30 разів. Про це сьогодні, 25 жовтня, йшлося під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«З 2017 року у нас суттєво покращився контроль за оплатою проїзду. Якщо в травні 2017 року збирали 20 тисяч в місяць квитанціями, то в вересні 2019 року – 320 тисяч. Але це не говорить про те, що збільшилась кількість людей, які не платять, йдеться про покращення системи контролю за оплатою проїзду», – розповів заступник директора департаменту ЖКГ Андрій Білий.

Також він зауважив, що з 2018 року зарплати в ЛКП «Львівелектротранс» зросли на 65%. Зараз водій в середньому отримує 12 тисяч гривень «на руки».

«Це вже є непогані цифри, але мусимо ще трошки піднімати зарплати, щоб була достатня кількість водіїв, щоб до нас також приходила молодь», – додав Білий.

Нагадаємо, у Львові заговорили про підняття тарифу на проїзд в електротранспорті. Вартість квитка хочуть підняти до 6 гривень, а також ввести більшу ціну за білети, які мешканці купують безпосередньо у водія.

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