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Шевченко потрапив у ТОП-20 кращих футболістів століття

Вероніка Рой

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Британське видання Independent склало рейтинг кращих футболістів в 21 столітті. У список зі ста гравців потрапив ексфорвард «Динамо», «Мілана» і «Челсі» — нинішній головний тренер збірної України. Він посів 19 місце. Про це повідомляє видання iSport.ua.

 

Відзначаєься, що це єдиний футболіст з пост-радянського простору, представлений в рейтингу.

Також зауважимо, що найкращим футболістом Independent вважає нападника Барселони Ліонеля Мессі, а його одвічного суперника Кріштіану Роналду —  другим. Відзначимо, що ТОП-10 склали гравці, які виступали свого часу або за Барселону, або за мадридський Реал.

До двадцятки кращих футболістів XXI століття за версією Independent увійшли:
1. Ліонель Мессі
2. Кріштіану Роналду
3. Хаві
4. Роналдіньйо
5. Андрес Іньєста
6. Роналдо
7. Тьєррі Анрі
8. Зінедін Зідан
9. Кака
10. Фабіо Каннаваро
11. Андреас Пірло
12. Серхіо Рамос
13. Джанлуїджі Буффон
14. Філіп Лам
15. Луїш Фігу
16. Луїс Суарес
17. Серхіо Бускетс
18. Стівен Джеррард
19. Андрій Шевченко
20. Неймар

 

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