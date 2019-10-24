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Перехід на зимовий час: Укрзалізниця скоригувала графік руху поїздів

Вероніка Рой

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З 27 жовтня 2019 року поїзди на території України курсуватимуть за зимовим часом. Час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказується вже з урахуванням цього переходу. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі АТ «Укрзалізниці».

 

У зв’язку з переходом на зимовий час 27 жовтня 2019 року о 04:00 за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину назад.

У квитках на поїзди формування Укрзалізниці вказано вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів. Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей у неділю, варто бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника.

Усі зміни були заздалегідь внесені та узгоджені з адміністраціями залізниць сусідніх країн.

Нагадаємо, цієї осені Україна перейде на зимовий час у ніч зі суботи на неділю, 27 жовтня.

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