Перехід на зимовий час-2019: коли в Україні переводять годинники

Щороку Україна переводить стрілки годинників з літнього на зимовий час і 2019 рік не стане винятком. Традиційно перехід на зимовий час відбувається наприкінці жовтня. Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

Перехід на зимовий час, як і на літній, регламентується відповідною постановою Кабінету міністрів України. Згідно з нею стрілки годинників потрібно перевести на годину назад в останню неділю жовтня о 04:00 год. ранку.

Цієї осені Україна перейде на зимовий час у ніч зі суботи на неділю, 27 жовтня. Таким чином у цю ніч українці зможуть поспати на годину довше.

Більшість сучасних ґаджетів автоматично переводять годинники на новий час. Втім стрілки механічних годинників краще перевести перед сном, аби вранці не переплутати час і не пропустити важливої зустрічі чи поїздки.

Як полегшити перехід на нові часові умови: поради

Медики та науковці довели, що переведення годинників негативно впливає на здоров’я людини. Різка зміна часового режиму призводить до стресу, який своєю чергою спричиняє низку негативних симптомів.

Аби добре почуватися після переведення годинників, фахівці виробили ряд простих рекомендацій, яких варто дотримуватися.

Так, за тиждень до переведення годинників рекомендується зменшити фізичне навантаження. Не слід затримуватися на роботі й не братися за важку працю. Це потрібно, щоб запобігти перевтомі.

Також заздалегідь варто скоригувати режим сну. Зокрема, фахівці радять хоча б за тиждень до переходу на зимовий час почати лягати спати на 15 хвилин пізніше, ніж зазвичай.

Потрібно більше гуляти на свіжому повітрі, а перед сном провітрювати спальню. Окрім того, треба стежити за своїм раціоном – не вживати жирну їжу, алкогольні напої та уникати кави з кофеїном. Натомість краще пити трав’яний чай і, звичайно ж, воду.

Додамо, що більшість країн світу вже відмовилися від зміни часу. Країни Євросоюзу мають намір скасувати перехід на літній і зимовий час, починаючи з 2021 року.