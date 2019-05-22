Яніна Соколова: «Рак не обирає. Він нищить всіх»

Відома українська телеведуча про страшну недугу, яка увірвалася в її життя, проект допомоги українцям, хворим на рак, і те, як важливо своєчасно перевіряти своє здоров’я:

«Ні, це не монтаж. Саме так я виглядаю зараз. Сім місяців тому я дізналася, що у мене РАК. За сім місяців я його ПОБОРОЛА.

Публічне і реальне життя часто дуже конрастне:)

Поки суспільство обсмоктувало скандальний ефір з Приходько у листопаді, який ми записали заздалегідь, я лежала у реанімації, під’єднана до апаратів, нашпигована катетерами по всьому тілу і з дірками у животі.

За цей час я пережила 30 променевих терапій і 4 курси хіміотерапії, як наслідок, я втратила волосся, брови, вії, у мені мінус пару органів, але величезна любов у серці.

За цей же час я створила 30 ефірів «Рандеву з Яніною Соколовою» та «КІНО з Яніною Соколовою», 20 випусків «Вечер с Яниной Соколовой», здобула 2 срібні кнопки Youtube , провела 5 конференцій, випустила 2 телевізійні курси у нашій з Olesia Korzhenevska Screen School, видала книгу «Шевченко на кожен день», зіграла у театрі і у кіно та спродюсувала фільм про армію WE ARE SOLDIERS, який от-от вийде у прокат у Парижі.

За ці сім місяців я зрозуміла що таке справжня дружба, любов і жертовність.

І те, що наше суспільство НЕ ГОТОВЕ співіснувати, а держава не завжди готова надати прийнятні умови життя і лікування для таких як я.

За статистикою в Україні 1 мільйон хворих на рак. Я повторю ще раз: 1 мільйон! Тобто приблизно кожен 42 в Україні хворіє на цю жахливу бацилу.

Для середньо статистичного українця лиса людина з ознаками ослабленого організму – живий труп. Зіпсваний матеріал. Сміття, яке не варто прибирати, бо все одно згниє. Рак не обирає. Він нищить всіх. Незалежно від того слюсар ти чи відома телеведуча. Суспільство йому допомагає нищити. Я все це пережила на собі.

Мені 35. І я хочу наступну частину свого публічного і непублічного життя присвятити темі, яка поглинула мене зсередини. Я хочу допомогти українцям, хворим на рак полегшити життя і бути…щасливими. Навіть у цей кепський період.

Саме з цією метою ми з командою вирішили створити мультимедійний проект. Тут можна підписатися на його сторінку – Я, Ніна.

Ви не побачите там стомленої приреченості і жалю.

Ми зробимо фільм, випустимо книгу і пісню, яка буде гімном любові.

Так, саме любові. Бо порятунок від раку – це любов…

Я дякую Національний Інститут Раку і моїм чудовим лікарям, які стали друзями: Олена Самохвалова і Андрій Безносенко, які подарували мені шанс на життя. В Україні чудові лікарі! Я не їздила до Ізраїлю, бо довіряю їм. Дякую Вам мої чарівники…

Я дякую родині, друзям, командам всіх моїх проектів і людям, які сприйняли мою біду як свою. Я дуже ціную допомогу кожного. Ви знаєте, що я це кажу саме про вас.

Я дякую моєму найкращому другу Валерію Харчишину, який був зі мною поруч і фізично і дистанційно весь цей період…

Друзі, я хочу, щоб моя життєва історія стала корисною людям…

Цінуйте кожен день. Живіть на повну!

ПЕРЕВІРЯЙТЕ ВЛАСНЕ ЗДОРОВ’Я РЕГУЛЯРНО!

Любіть цей світ і зробіть життя таким, за яке варто боротися», – повідомила громадськості Яніна Соколова у своєму Фейсбук.