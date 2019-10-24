Кабмін визначився з додатковими вихідними на різдвяні свята

Кабінет міністрів України прийняв рішення про перенесення робочих днів у 2020 році. Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за результатами засідання уряду, передає УНІАН.

За його словами, вирішено перенести в 2020 році робочий день з понеділка 6 січня на суботу 11 січня.

«6 число ми вирішили зробити вихідним днем. 6 січня. І перенесли робочий день на 11 січня», – сказав Гончарук.

Таким чином, на Різдво в українців буде чотири вихідні поспіль – 4, 5, 6 та 7 січня.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, скільки днів українці відпочиватимуть на Новий рік і Різдво.