Зимові свята-2020: скільки днів українці відпочиватимуть на Новий рік і Різдво

На новорічно-різдвяні свята в грудні 2019 року та січні 2020 року українці відпочиватимуть вісім днів. Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

Так, ще 10 січня Кабмін видав розпорядження №7-р, яким рекомендував керівникам підприємств перенести робочі дні з понеділка, 30 грудня, на суботу, 21 грудня, а з вівторка, 31 грудня, – на суботу, 28 грудня.

Таким чином згідно із документом, на Новий рік очікується чотири вихідні дні: з неділі, 29 грудня, по середу, 1 січня.

Крім того, проектом розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році уряд пропонує перенести робочий день з понеділка, 6 січня, на суботу, 11 січня.

Якщо документ затвердять, то на різдвяні свята українці теж матимуть чотири вихідні дні поспіль: зі суботи, 4 січня, по вівторок, 7 січня.