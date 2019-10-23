З початку 2019 року у пожежах на Львівщині загинуло 73 людини

З початку 2019 року на Львівщині сталося понад три тисячі пожеж, в яких загинуло 73 людини. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

Протягом минулої доби на Львівщині зареєстровано 12 пожеж. На одній з них загинув чоловік.

Загалом, з початку року на території Львівської області виникло 3415 пожеж, на яких від вогню загинуло 73 людини, з них 1 дитина. Також 60 осіб були травмовані, з них 3 дитини.

Львівськими вогнеборцями на пожежах врятовано 137 осіб, з них 18 дітей.

Надзвичайники звертаються до громадян з проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки.

«Майже кожній пожежі можна запобігти!Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків. В разі виникнення пожежі негайно викликайте Службу порятунку за номером «101»!», – наголошують рятувальники.