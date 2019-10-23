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Мешканець Жовківщини загинув під час пожежі у літній кухні

Наталя Дуляба

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У вівторок вранці, 22 жовтня, рятувальники поїхали гасити пожежу, що виникла у селі Крехів Жовківського району. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Займання виникло орієнтовно о 06:30 год. у цегляній літній кухні. На момент прибуття рятувальників, вогонь вже охопив увесь дах будівлі.

«Як з’ясувалось, у літній кухні проживав 62-річний брат власниці. Вранці родичі, помітивши, що з вікон будівлі йде дим, одразу викликали на допомогу рятувальників. Чоловік помер від отруєння продуктами горіння», – йдеться у повідомленні.

Ліквідувати пожежу вдалося через годину, о 07:33 год. Вогонь повністю знищив будівлю і ще 3 тонни сіна.

Як повідомили Львівському порталу у поліції Львівщини, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

Наразі встановлюються всі  обставини події, призначено експертизи.

Фото: ДСНС

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