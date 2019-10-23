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Посаду в РНБО отримав ще один «кварталівець»

Наталя Дуляба

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Народний депутат від партії «Слуга народу» Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Про це пише LIGA.net, посилаючись на пресслужбу нардепа.

 

«У першу чергу, бачу свою роль у консультуванні секретаря РНБО з соціально-гуманітарних питань підконтрольної Україні території. Саме ця робота буде в унісон з моєю роботою в комітеті Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Планів і завдань для себе ставлю безліч. Вважаю, що попереду на мене чекає багато продуктивної роботи», – зазначив Ткаченко.

Максим Ткаченко закінчив Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, а також Луганський національний університет Тараса Шевченка.

До 2014 року жив у Луганську, де керував компанією «Майстер-шоу», яка займалася організацією гастролей відомих артистів. Був продюсером і генеральним директором компанії «Квартал-концерт».

Як повідомляв Львівський портал, радником секретаря РНБО нещодавно став креативний продюсер ТОВ «Квартал 95» Сергій Сивохо. Сивохо – актор кіно і телебачення, телеведучий, продюсер, співак, шоумен, радіоведучий, пародист.

Фото: Facebook Максима Ткаченка

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