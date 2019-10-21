Шоумен Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО

Шоумен Сергій Сивохо став радником секретаря ради національної безпеки й оборони з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«РНБО. Починаю тиждень на новій посаді: радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність! Планів неймовірна кількість! Попереду багато складної і важливої ​​роботи», – написав Сергій Сивохо.

Зазначимо, в 2019 році він балотувався від партії «Слуга народу» по округу №49 у Костянтинівці та Дружківці, де зайняв 3-тє місце.

Сергій Сивохо — гравець КВК, актор, телеведучий, продюсер, шоумен. Був творчим директором українських телерадіокомпаній. Також є креативним продюсером ТОВ «Квартал 95».