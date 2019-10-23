На Львівщині майже вдвічі зріс туристичний збір

Із початку 2019 року до бюджету області вже надійшло 14,1 мільйона гривень туристичного збору, що майже вдвічі більше, аніж торік. Цей показник є найвищим за останні чотири роки. Про це Львівському порталу у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, протягом дев’яти місяців 2019 року Львівщина отримала від туристичного збору 14,1 мільйона гривень. Це на 4,6 мільйона гривень або 48% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Такий показник росту збору є найвищим за останні чотири роки.

Найбільше туристичні надходження зросли у Львові – на 2 мільйони гривень, у Трускавці – на 1,3 мільйона гривень та в Бориславі – на 0,3 мільйона гривень.

«У поточному році з усіх видів надходжень до місцевих бюджетів найбільшої реформації зазнав, мабуть, туристичний збір. Раніше його розмір становив від 0,5 до 1% мінімальної зарплати від загальної вартості проживання туристів, тепер – до 0,5% для вітчизняних туристів і до 5% – для іноземців за кожний день проживання», – розповіли у департаменті фінансів ЛОДА.

Нагадаємо, нещодавно мерія Львова розповіла, які місця та екскурсії найчастіше відвідують туристи. Детальніше про це читайте тут.