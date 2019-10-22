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У міськраді назвали ТОП-5 улюблених місць туристів у Львові

Наталя Дуляба

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Туристи, які приїжджають до Львова і купують  Lviv City Card, найчастіше відвідують Личаківський цвинтар, Шевченківський гай, вежу Ратуші, а також їздять на «Чудо-бусі» і відвідують «Таємну аптеку». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Наприкінці вересня 2018 року у Львові запустили проєкт  Lviv City Card для туристів. Придбавши спеціальну картку він може безкоштовно їздити в електротранспорті, безоплатно відвідувати певні музеї та мати знижки у деяких ресторанах, галереях, сувенірних магазинах.

Протягом року туристи придбали більше 600 таких карток. Близько 20% із були куплені онлайн. Найбільшим попитом користуються картки, що діють протягом 48 та 72 годин.

Серед атракцій, які найчастіше відвідують туристи, маючи Lviv City Card, – це екскурсія містом на «Чудо-бусі», екскурсія у «Таємну аптеку», а також Личаківський цвинтар, Шевченківський гай та вежа Ратуші.

«Трамвай № 1, можна сказати, є найпопулярнішим маршрутом серед туристів, адже курсує через площу Ринок», – додають у мерії.

Нагадаємо, що Lviv City Card є трьох видів: на 24, 48 та 72 години. Придбати їх можна в Центрі туристичної інформації на площі Ринок, 1 або на сайті.

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