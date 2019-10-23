Міські голови Львівщини поїдуть у Київ «вибивати» кошти соцекономрозвитку

Міські голови Львівщини 30 жовтня поїдуть до Києва, щоби вимагати від Кабміну виділити кошти на соціально-економічний розвиток. Таке рішення міські голови прийняли у ході зустрічі з народними депутатами від Львівщини у рамках регіональної платформи «Питання бюджетного забезпечення громад у 2020 році». Про це повідомляє пресслужба Офісу реформ Львівського регіонального відділення Асоціації міст України.

У рамках платформи, яка відбулася у рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який реалізує Асоціація міст України за підтримки USAID, міські голови розглянули чотири питання, зокрема обговорили стан виконання розпорядження Кабінету міністрів № 500-р. – про виділення 2,5 млрд грн громадам на соціально-економічний розвиток.

Зважаючи на тенденції влади забирати кошти в органів місцевого самоврядування або не додавати їх, міський голова Винник Володимир Квурт запропонував розробити законопроект про заборону прийняття законів, які погіршують фінансовий стан органів місцевого самворядування. А якщо вони приймаються, то нехай парламент автоматично дає компенсатори. Водночас він ініціював створення спільної групи з народними депутатами з об’єднання «Львівщина» і міських голів та голів ОТГ, яка вимагатиме зустрічі з тими, хто приймає рішення в державі – президентом чи прем’єр-міністром, аби обговорити на ній найгостріші і найважливіші питання.

Така ініціатива була схвалена одностайно. А трохи пізніше, аби не відкладати справу у довгий ящик, міські голови з ініціативи міського голови Сокаля Вадима Кондратюка проголосували за те, щоби наступної середи 30 жовтня їхати до Києва вимагати у Кабміну виділення коштів на соціально-економічний розвиток: мова йде про 2,5 млрд грн, які для громад запланував виділити ще уряд Володимира Гройсмана, громади не отримали і досі.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Кабмін затримує містам виплату 7,6 мільярда гривень із фонду регіонального розвитку та 2,5 мільярда гривень субвенції на соціально-економічний розвиток.

Згодом голова Львівської облради Олександр Ганущин повідомив, що у такий спосіб уряд намагається забрати у місцевих бюджетів області 274 млн грн.

Відтак в кінці вересня Львівська обласна рада ухвалила звернення не затягувати з фінансуванням субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соцекономрозвитку.